Unión Española x Fluminense: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 23/04

Prováveis Escalações

Unión Española: Torgnascioli; Díaz, Vidal, Espinoza; Ramírez, Aránguiz, Carvallo, Uribe; Marín, Nadruz, Jeraldino.

Fluminense: Fábio; Xavier, Bernal, Thiago Santos, Nonato; Ganso, França, Oliveira; Serna, Everaldo, Jance.

