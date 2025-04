Caso de Bruno Henrique expõe falhas do futebol contra manipulação

Para o advogado Andrei Kampff, mestre em direito desportivo, é fundamental que as entidades desportivas - clubes, federações e confederações - invistam em projetos de conformidade e integridade.

"Esses casos repetidos de denúncia de manipulação atingindo a elite do esporte são um outdoor de como o futebol não está sabendo proteger a integridade. É preciso apostar e investir em projetos eficientes de conformidade, criar códigos, políticas e cursos que eduquem atletas e membros da cadeia associativa do futebol sobre a importância da integridade. Além disso, a Justiça Desportiva tem um papel importante, punindo com rigor a manipulação de resultados, uma vez que a aplicação do direito tem o poder de mudar condutas. ", afirma.

Tiago Horta, head de Integridade para a América Latina na Genius Sports, cita que a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/23) determina que atletas devem receber educação sobre integridade. Contudo, o especialista diz que isso muitas vezes não acontece.

"A palavra aqui é educação. A Lei Geral do Esporte, em seu artigo 9°, diz que os atletas devem receber educação sobre integridade. Porém, sabemos que isso não ocorre da forma como deveria ocorrer. É preciso que programas de educação de atletas sobre os riscos do envolvimento indevido com apostas e com a manipulação de resultados sejam implementados e entregues de forma permanente e com alcance à integralidade dos atletas brasileiros das mais diversas modalidades pelas entidades esportivas com o suporte de pessoal especializado. Uma vez que estejam devidamente instruídos todos os atletas sobre o tema será mais fácil aferir a responsabilidade em casos análogos a este", conta.

Campanhas educativas juntos aos atletas podem e devem começar ainda nas categorias de base. É isso o que faz o Ibrachina FC, fundado em 2020 a partir de um projeto social e um dos principais formadores de jogadores do futebol paulista. Segundo o presidente Henrique Law, o clube realiza um trabalho diário com os jovens talentos sobre questões extracampo que podem ser prejudiciais, entre elas, as apostas esportivas.

"O trabalho feito no Ibrachina é diário. Acompanhamos de perto os atletas de todas as categorias para que os fatores extra campo não atrapalhem os princípios que o clube passa para os atletas, tais como responsabilidade, disciplina, respeito, dignidade e honestidade. Respeitando todo o processo de formação do atleta, o Ibrachina faz questão de se atualizar sobre as questões maléficas que podem prejudicar o esporte e o atleta. Constantemente provemos palestras sobre a manipulação de resultado no esporte, algo praticado há muito tempo já, porém, que hoje tomou uma proporção muito maior do que antigamente", explica o dirigente.