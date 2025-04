Botafogo tem o pior início de Campeonato Brasileiro desde que John Textor assumiu o controle da SAF

Com a derrota diante do Atlético-MG, no último domingo, o Botafogo confirmou seu pior início de Campeonato Brasileiro, desde que o norte-americano John Textor assumiu o controle da SAF do clube, em 2022.

Em cinco rodadas disputadas até agora no Brasileirão, o Botafogo venceu o Juventude (2 a 0), empatou com Palmeiras (0 a 0) e São Paulo (2 a 2) e perdeu para o Red Bull Bragantino (1 a 0) e o Atlético-MG (1 a 0). O Glorioso ocupa a 15ª posição, com cinco pontos conquistados, mesma pontuação do Galo, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Em 2022, primeiro ano de John Textor no comando da SAF, o Glorioso começou o Brasileirão com duas vitórias, dois empates, uma vitória e oito pontos somados, nos cinco primeiros jogos. Na temporada seguinte, o Botafogo teve 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas, com 15 pontos somados.