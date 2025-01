Reservas do Fla perdem para o Boavista com gols de ex-Botafogo e ex-Vasco

Salgado? - O Batistão não recebeu um grande público. Os ingressos custavam de R$ 300 a R$ 500 a inteira, mas bastava levar 1kg de alimento não-perecível que o torcedor obtinha uma meia-solidária. Todos os setores ofereciam open bar, com bebidas liberadas.

Elenco principal do Fla nos EUA - O elenco principal do Flamengo — comandado pelo técnico Filipe Luís — está nos Estados Unidos realizando sua pré-temporada e enfrentará o São Paulo — neste domingo (19) — pelo torneio amistoso FC Series.

O jogo

O Flamengo não conseguiu se organizar em campo no primeiro tempo. O time tinha dificuldades para recompor e também para criar as jogadas, sendo lento no setor ofensivo. Carlinhos foi facilmente anulado e Lorran estava apagado. No sistema defensivo, muitos espaços, com destaque para a falha individual de Pablo no gol de Zé Vitor, do Boavista.

No segundo tempo, o Rubro-Negro até conseguiu fazer o gol de empate, mas não fez por merecer a virada. O time seguiu sem criatividade e sofria com as investidas de Matheus Alessandro pela esquerda. A igualdade no placar não demorou muito pois o Boavista, logo em seguida, fez o segundo e poderia ter feito mais, se não tivesse faltado capricho nas finalizações.

Gols e lances

Não valeu! - Aos dez minutos do primeiro tempo, Matheus Alessandro fez grande jogada pela esquerda, cruzou e Zé Vitor escorou para o fundo da rede. O gol, porém, foi anulado porque a bola saiu antes do cruzamento.