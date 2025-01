Brasil bate Colômbia com 'bênção' de Neymar e ganha 'Copa' da liga de Piqué

O Allianz Stadium, em Turim, ficou lotado e teve "invasão" da torcida brasileira para a grande decisão. A arena da Juventus recebeu a final, que foi disputado em em dimensões reduzidas.

A final contou com um recado de Neymar antes de a bola rolar. "Padrinho" da seleção brasileira no torneio, o atacante do Al-Hilal não pôde prestigiar o evento pessoalmente, mas mandou um recado aos jogador. Porém, nas arquibancadas não nenhum tipo de reação quando ele apareceu no telão do estádio para passar a mensagem.

Queria muito estar aí com vocês, momento muito importante, clima à flor da pele, mas usem a cabeça, continuem fazendo o que estão fazendo, não importa como seja, quem faça os gols, o que importa é ganhar. Momento especial para guardarem o nome de vocês no mundo do futebol. Hoje a Kings se tornou algo muito grande, estão realizando um sonho, fiquem alegres e joguem bonito. Estou aqui na torcida. Não quero outra coisa que não seja ser campeão.

Neymar

Como foi o jogo

A partida começou com um 1x1 de jogadores de linha no gramado, além dos goleiros. Principal nome do Brasil, K9 chamou a responsabilidade no individual, sambou para cima da marcação e chutou firme, mas o goleiro defendeu. A partir de então, um jogador de cada lado foi entrando a cada giro do relógio até completar os 14 em campo, conforme o regulamento da competição.