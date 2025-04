Ainda com interino, Corinthians faz treino tático e avança em preparação para encarar o Racing-URU

Na tarde desta terça-feira, o elenco do Corinthians avançou na preparação para a partida contra o Racing, do Uruguai, válida pela Copa Sul-Americana. A atividade foi novamente comandada pelo interino Orlando Ribeiro, uma vez que o Timão ainda busca um novo treinador após a recusa de Tite.

Em nota oficial divulgada mais cedo, o Corinthians informou que Tite era esperado nesta terça-feira para assinar contrato e comandar o treino. No entanto, o treinador anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e optou por encerrar as tratativas com o Timão.

No CT Dr. Joaquim Grava, os atletas abriram as atividades com uma ativação na academia e, depois, foram ao gramado para o aquecimento. Em seguida, Orlando Ribeiro aplicou um trabalho de enfrentamento e finalização de ataque contra defesa, e um exercício tático coletivo.