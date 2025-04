Sporting bate Rio Ave fora de casa e se classifica à final da Taça de Portugal

Nesta terça-feira, em confronto válido pela partida de volta das semifinais da Taça de Portugal, o Sporting visitou o Rio Ave no Estádio dos Arcos, venceu por 2 a 1 (4 a 1 no agregado) e se classificou para a decisão. Gonçalo Inácio e Gyokeres balançaram as redes para os visitantes, enquanto André Luiz descontou para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Sporting aumentou ainda mais a vantagem conquistada no jogo de ida e carimbou seu passaporte à final da competição, onde encara o vencedor entre Benfica e Tirsense, que se enfrentam nesta quarta (o Benfica triunfou por 5 a 0 no duelo da ida). Do outro lado, com a derrota, o Rio Ave se despediu do torneio.

O Sporting retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Boavista, no Estádio do Bessa Século XXI. No mesmo dia, mas às 14h, o Rio Ave visita o Vitória SC. Ambos os compromissos serão válidos pela 31ª rodada do Campeonato Português.