Gabriel Jesus deixa gramado chorando após lesão na Copa da Inglaterra

Gabriel Jesus precisou ser substituído durante o duelo entre Arsenal e Manchester United neste domingo (12), válido pela 3ª fase da Copa da Inglaterra.

O que aconteceu

O atacante do Arsenal se machucou durante uma disputa de bola com Bruno Fernandes. Enquanto o português corria em direção ao gol, Gabriel voltou para ajudar na marcação. Aparentemente o brasileiro travou o pé no chão durante a corrida e sentiu o joelho.

Gabriel Jesus ficou caído no gramado chorando de dor. O lance ocorreu aos 38 minutos do 1º tempo, enquanto o jogo estava 0 a 0. O brasileiro precisou ser retirado do gramado de maca, e foi substituído por Sterling.