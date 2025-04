Com Calderano e Takahashi, estrelas do tênis de mesa fundam associação de atletas

Para o medalhista olímpico e ex-número um do mundo Dimitrij Ovtcharov, a UTTP permitirá aos atletas ter "ativa participação na construção do futuro desse incrível esporte". "Os atletas são o coração do esporte, e é essencial que as suas vozes sejam ouvidas", afirmou o alemão, também membro fundador da entidade.

A associação tem uma ampla agenda que pretende dar a devida representatividade aos atletas nas decisões que moldarão o presente e o futuro do tênis de mesa profissional.

Entre os pilares da UTTP estão a ética e a integridade em todo o ecossistema da modalidade, maior transparência na governança e administração de entidades e promotores de eventos, equidade e justiça em questões como premiações e condições de trabalho e proteção contra abusos, discriminação e exploração.

As operações da associação ficarão a cargo de Georg Silberschmidt, nomeado pela diretoria como secretário-geral. Silberschmidt tem uma longa trajetória no tênis de mesa como treinador e diretor de competições, como o Europe Top16, uma das mais importantes da Europa.

"Eu me sinto honrado por fazer parte da UTTP. Com mais de 50 anos de experiência em todas as áreas do tênis de mesa, estou comprometido em ajudar os atletas a alcançarem os seus objetivos", disse Silberschmidt.