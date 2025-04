Barcelona vence Mallorca e pressiona o vice-líder Real Madrid no Espanhol

O gol do Barcelona saiu no primeiro minuto da segunda etapa. Dani Olmo recebeu de Eric García dentro da grande área e finalizou de pé direito, no canto do goleiro Leo Román.

Valencia fica no empate com Espanyol

O Valencia, por sua vez, duelou com o Espanyol no Mestalla e empatou por 1 a 1. Javi Puedo anotou o gol dos visitantes, enquanto Javi Guerra deixou tudo igual. A partida também foi válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, os mandantes seguiram em 14º, agora com 39 pontos. Já o Espanyol aparece em 13º, com a mesma quantidade.