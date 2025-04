Ríos destaca força coletiva do Palmeiras e comenta boa fase dos estrangeiros: "Grupo que acolhe bem"

"Logo que cheguei, já fiz vários jogos como titular, e isso é bem difícil de acontecer. Agora está acontecendo com o Emiliano, com o Facundo. Não é do jogador, mas do grupo, que acolhe bem as pessoas e as fazem se sentirem bem para desempenharem o que sabem em campo. Não temos um grupo, temos uma família. Passamos mais tempo aqui do que com nossos familiares, então temos que ter uma boa comunicação para desempenhar da melhor forma dentro de campo, onde fazemos o nosso trabalho. Estou muito feliz por eles poderem mostrar o futebol aqui no Palmeiras porque sabemos do potencial que eles têm. Mas é um grupo, uma família, independentemente de quem fizer o gol, o importante é ganhar e a vitória é de todo mundo, do Palmeiras, e não individual", seguiu.

Com Ríos à disposição, o Palmeiras busca se manter com 100% de aproveitamento na Libertadores. No momento, o Verdão ocupa a liderança do Grupo G, com seis pontos somados, deixando Bolívar (3), Cerro Porteño (3) e Sporting Cristal (zero).