Barcelona dá 40 chutes, vence Mallorca com só um gol e aumenta vantagem

O Barcelona aumentou a vantagem na liderança do Espanhol. A equipe chegou aos 76 pontos e abriu sete para o Real, que é o vice-líder e joga amanhã. O Mallorca segue com 44 e é o sétimo colocado.

Classificação e jogos La Liga

O Barcelona volta a campo no domingo, quando enfrenta o Real Madrid, às 17h (de Brasília), pelo jogo único da final da Copa do Rei. O Mallorca só volta jogar no dia 5 de maio, quando visita o Girona, às 16h, pelo Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

O Barcelona foi a campo com: Szczesny; Ronald Araújo, Eric García, Iñigo Martínez e Fort; Gavi, Pedri e Dani Olmo; Ansu Fati, Yamal e Ferrán Torres. O Mallorca teve como titulares: Román; Morey, Valjente, Raillo, Copete e Mojica; Mascarell, Sánchez e Samu Costa; Sergi Darder e Larin.

O Barcelona só não fez gol — e goleou — no primeiro tempo graças ao goleiro e à trave. O Mallorca começou o jogo dando indícios de que poderia surpreender, mas depois foi engolido. O Barça massacrou, encurralou o time adversário no campo defensivo, mas não balançou as redes porque Román fez milagres em chutes de Dani Olmo e Yamal, e a trave parou bomba de Gavi. Em determinados momentos, o jogo mais pareceu um fliperama, com os Culés lançando a bola, batendo na defesa e pegando ela de volta.

Quem não faz, toma... Mas não valeu. Depois de todo o massacre do Barcelona, o Mallorca abriu o placar no final do primeiro tempo com Morey, mas o lateral estava impedido quando recebeu o lançamento. O lance foi milimétrico.