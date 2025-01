Endrick, Neymar e mais brasileiros têm maiores desvalorizações da temporada

A lista das maiores desvalorizações de mercado durante a atual temporada europeia apresenta brasileiros no topo e um "domínio" do Real Madrid.

O que aconteceu

O Brasil conta com sete representantes no top 30 deste ranking, com dois deles no topo. É, junto da França, o país que mais aparece no levantamento elaborado a partir de dados da plataforma especializada Transfermarkt, uma das referências no setor.

Lucas Paquetá e Douglas Luiz lideram a lista, possuindo as maiores e mais impactantes desvalorizações. Ambos tiveram uma perda de 25 milhões de euros (R$ 156 milhões) em seus valores estimados de mercado ocupam as duas primeiras posições com base na atual temporada. Os critérios de desempate utilizados foram o quanto a redução impactou na avaliação de mercado atual e a idade dos atletas.