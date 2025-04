Nora de Tite conta detalhes de recusa ao Corinthians e lamenta: "Estávamos com tudo pronto"

Havia otimismo do Corinthians por um acerto com Tite. Em nota oficial divulgada mais cedo, o clube deu a entender que a recusa do treinador foi recebida com surpresa, uma vez que ele era esperado no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira para assinar contrato e já comandar o treino do elenco.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

"As partes ficaram muito próximas do acerto (...). No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental", escreveu o clube em comunicado.

Tido por muitos como o maior técnico da história do Corinthians, Tite soma três passagens pelo Timão. Ao todo, foram seis títulos conquistados: uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), dois Brasileiros (2011 e 2015), um Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Após a recusa de Tite, a diretoria alvinegra voltou a ter o técnico Dorival Júnior como prioridade. O executivo de Futebol Fabinho Soldado viajou a Florianopólis e já desembarcou em Santa Catarina, onde Dorival está com a família desde o feriado de Páscoa, para tentar acelerar as tratativas com o treinador.

Por ora, enquanto não há uma definição, Orlando Ribeiro, técnico do sub-20, é quem comanda o time profissional. O treinador já esteve à beira do gramado na vitória por 2 a 1 contra o Sport, pelo Brasileirão, e deve permanecer no comando contra o Racing-URU, nesta quinta-feira, pela Sul-Americana, caso um novo nome não seja contratado.