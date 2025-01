Como pai de Endrick virou padrinho de zebra que bateu o Flamengo na Copinha

Douglas trabalha com Adriano na DSA, empresa de agenciamento de jogadores. A relação com o Zumbi começou por causa de João Victor e se ampliou.

O Adriano me levou para conhecer o projeto do Zumbi e conhecer a cidade de União dos Palmares. Eu fiquei impressionado. É uma cidade carente, que necessita de ajuda, mas tem um olhar diferente. Me senti muito acolhido, me identifiquei, principalmente pelo time levar o nome do Zumbi dos Palmares [líder quilombola brasileiro]. Todo o negro sabe do que estou falando. E eu faço aniversário no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. Isso tudo se somou para que eu tivesse um carinho a mais pela cidade e pelo clube. Vejo que o clube estava necessitando realmente de pessoas que pudessem dar credibilidade ao trabalho dele, que pudessem ajudar. E a gente viu que ali no clube, na cidade de Palmares, que podíamos fazer algo diferente para o futebol da cidade e para o sonho daqueles garotos Douglas Ramos, pai de Endrick, ao UOL

Douglas mora em Madri, mas mantém contato frequente com Djair Lucena, presidente do Zumbi. O mandatário convidou Douglas e seu sócio para ajudar na gestão do clube alagoano.

A ideia, no caso do pai de Endrick, é ajudar com contatos, mas sem colocar dinheiro do bolso. Ele ajudou com contatos para transporte e material esportivo para a disputa da Copinha.

Douglas auxilia o presidente Djair na avaliação sobre uma SAF para o Zumbi. Enquanto isso, a empresa de agenciamento possui quatro atletas no clube.