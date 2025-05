Santos: Zé Rafael supera 'bola quadrada' e deve ganhar tempo no clássico

O técnico Cleber Xavier contou que Zé Rafael estava com a "bola quadrada" nos primeiros dias, mas melhorou até entrar nos minutos finais do empate frustrante de 0 a 0 com o Ceará. A estreia ocorreu justamente no Allianz Parque, estádio onde o "Trem" fez história pelo rival do Santos.

Zé poderia jogar 30 minutos, mas só entrou no finzinho e a tendência é que atue por bem mais tempo diante do Corinthians. A minutagem vai depender dos treinamentos.

O Santos vê Zé Rafael como titular absoluto. Porém, entende que ele precisa readquirir o ritmo de jogo. Tecnicamente, o Peixe não tem dúvidas sobre o reforço.

O camisa 6 pode atuar de primeiro ou de segundo volante. Ele era armador no Bahia e até pode jogar assim no Santos, mas não é sua preferência.

Eu poderia usar por 30 minutos hoje. Conversei muito com ele e o departamento médico. A bola estava quadrada no começo, foi arredondando. Ficou muito tempo fora, tem que sentir o gramado, que está acostumado, mas é difícil para ele. Poderia colocar mais tempo, mas senti que as outras opções eram melhores. Agora posso usar o Zé, o Souza e o Barreal por mais tempo Cleber Xavier, em entrevista coletiva