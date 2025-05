Resta um: Palmeiras recupera zagueiro e só tem Bruno Rodrigues no DM

O zagueiro Micael iniciou o processo de transição física, e está próximo de retorno no Palmeiras. Com a recuperação do zagueiro, o departamento médico alviverde só tem Bruno Rodrigues — que também está próximo de uma volta aos trabalhos com o grupo após um ano fora.

O que aconteceu

O Palmeiras se reapresentou na manhã de hoje, na Academia de Futebol, após a vitória no Choque-Rei e o zagueiro foi a novidade. Micael sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida contra o Fortaleza, no dia 20 de abril, e realizou trabalhos à parte supervisionados pelo Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde nesta terça.

Os atletas que jogaram por mais de 45 minutos na Arena Barueri cumpriram o cronograma regenerativo na parte interna.