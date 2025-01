Trio do Corinthians na Copinha encanta e pode virar alternativa ao mercado

A comissão técnica de Ramón Díaz mira um trio de destaque da Copinha para ser uma alternativa a possíveis contratações pontuais do Corinthians.

Trio encanta Emiliano

O UOL apurou que Emiliano Díaz, auxiliar do técnico argentino, se encantou por três talentos do sub-20 do Timão: Fernando Vera (zagueiro), Luis Fernando e Gui Negão (atacantes). Os jogadores atuam em posições mais carentes no plantel alvinegro e se tornaram uma alternativa acessível — uma vez que o clube tem recursos financeiros limitados para se lançar ao mercado da bola.

O interesse em integrar os jovens ao elenco profissional vem crescendo com os treinos conjuntos das categorias de base. As Crias do Terrão passaram a frequentar mais o CT Joaquim Grava ao longo do último semestre.