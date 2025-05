Corinthians vive ansiedade em espera por Garro com meio de campo indefinido

O técnico mudou a formação do meio-campo nas quatro partidas em que comandou o Timão até o momento.

No último jogo, em que usou a formação de losango, com Igor Coronado no lugar de Garro, o Corinthians foi derrotado por 2 a 1 pelo Mirassol. O sistema era o preferido de Ramón Díaz, demitido em abril.

Mesmo com o resultado negativo, Dorival viu evolução na criação de jogadas. Com o retorno do camisa 8, a tendência é que o técnico adote de vez o esquema que levou o Timão ao título paulista neste ano.

Nós tivemos a posse, o que faltou foi esse movimento final, essa troca um pouco mais dinâmica frente da área adversária com movimentos de infiltração da nossa equipe. Tivemos o Igor [Coronado] fazendo uma boa apresentação, um jogador que tem mais ou menos as características que o Garro apresenta. Jogador de meio de criação e ele jogou dessa forma, aberto para marcar por dentro e poder criar. Agora, tudo isso tem que ser ainda melhor trabalhado para que os resultados possam ser aquele que todos nós queremos.

Dorival Júnior, após derrota do Corinthians para o Mirassol por 2 a 1

Na última quarta-feira, Garro iniciou o período de transição com fisioterapeutas no campo. As primeiras atividades com bola dão sinal positivo do avanço, inclusive com resultados melhores do que o departamento médico previa. É possível que ele esteja à disposição para jogar antes do fim deste mês.