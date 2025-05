Claudio Tencati deixa o Atlético-GO para assumir o comando técnico do Juventude

O clube gaúcho ainda não fez o anúncio oficial da chegada de Claudio Tencati.

A estreia do treinador no comando do Juventude vai acontecer neste domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Fluminense, pela nona rodada do Brasileirão, no Maracanã. O Jaconero é o 18º colocado, com sete pontos. O Tricolor ocupa a 5ª posição, com 13 pontos.