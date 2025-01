Time de pai de Endrick, Zumbi assombra Flamengo, vence e avança na Copinha

As equipes fecham a fase de grupos no sábado (11). O Fla encara o EC São Bernardo às 21h45 precisando pontuar, enquanto o classificado Zumbi mede forças com o Cruzeiro-PB.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Como ficou o Grupo 23?

1 - Zumbi: 6 pontos (saldo de +3)

2 - Flamengo: 3 pontos (saldo de +4)

3 - EC São Bernardo: 1 ponto (saldo de -2)

4 - Cruzeiro-PB: 1 ponto (saldo de -5)

Como foi o jogo

A partida começou com campo pesado e blitz flamenguista. A chuva que caiu em Mogi das Cruzes no início da noite dificultou as ações dos cariocas, mas o time de Raphael Bahia conseguiu martelar a meta defendida por Marcos Vinícius, que chegou a tomar cartão amarelo por reclamação

O rubro-negro abriu o placar aos 10 minutos em lance iniciado com uma linda carretilha de Gusttavo. O lateral recebeu na ponta direita, ultrapassou o marcador com uma lambreta e cruzou para a área — o goleiro não conseguiu afastar, e a bola acabou batendo no zagueiro João Gabriel antes de parar nas redes: 1 a 0.