Fla volta a ter psicólogo e quer reformular setor na base e no profissional

O Flamengo iniciou na segunda-feira (6) uma nova fase no dia a dia do futebol. Com uma reformulação geral no departamento médico, o clube voltou a ter um psicólogo na comissão técnica permanente do time profissional depois de seis anos. A gestão de Rodolfo Landim entendeu desde o princípio não ser necessário um nome para o setor.

O que aconteceu

O Fla contratou Paulo Ribeiro, que estava no Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileirão. Ele trabalhou ativamente com o técnico Arthur Jorge e pretende replicar esse modelo no Flamengo.

Paulo já trabalhou no clube rubro-negro entre 1990 e 2011. O psicólogo esteve no Ninho do Urubu para finalizar os trâmites burocráticos e assume como head de psicologia. Ou seja, chega para liderar uma mudança no setor, abandonado nos últimos seis anos. Ele ainda irá ao CT nos próximos dias para se inteirar das situações antes de dar início ao trabalho. No dia 8 terá o primeiro contato com o grupo principal e nos próximos dias terá a definição se vai para a pré-temporada.