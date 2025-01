Quem é Cleber dos Santos, técnico que vai comandar o Flamengo no Carioca

Como de costume, o Flamengo vai iniciar o Campeonato Carioca com um time alternativo. Nas quatro primeiras rodadas, quem vai comandar o time será um treinador que conhece bem cada palmo das categorias de base: Cleber dos Santos, substituto de Filipe Luís no sub-20. Ele já vem comandando as atividades do time desde a reapresentação.

O que aconteceu

Os contatos de Cleber com Filipe Luís foram no ano passado, quando ele chegou para o sub-20. Filipe e Carlos Noval, que era gerente da base, sentaram com ele para passar as informações necesárias. O técnico do time principal estará com o elenco na pré-temporada nos Estados Unidos.

O trabalho maior no dia a dia é mesmo com Noval. Cleber dos Santos não chegou a conversar com Filipe sobre o time que vai jogar o Campeonato Carioca.