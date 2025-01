Como nova gestão do Flamengo trabalha para reforçar o caixa

Com o início da gestão, a nova diretoria do Flamengo trabalha para levantar dinheiro e reforçar o caixa. Se esse esforço for bem-sucedido, pode mudar o cenário de investimento reduzido previsto para 2025

Pelo orçamento, feito pela gestão de Rodolfo Landim, a previsão era de R$ 3 milhões em caixa no início do ano. Isso ocorreu depois dos investimentos na compra do terreno do estádio e de reforços nas duas janelas de transferências.

Já houve um crescimento do valor em caixa no início do ano na gestão de Luiz Eduardo Baptista. O Flamengo cobrou pagamentos atrasados de parceiros e conseguiu melhorar o nível do dinheiro disponível - estima-se que atingiu algo próximo de R$ 20 milhões. Não foi, no entanto, um incremento suficiente..