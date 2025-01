Vini Jr. pede desculpas ao Real por expulsão e agradece companheiros

Vini Jr. foi expulso no segundo tempo, quando o Real perdia por 1 a 0. Ele se irritou com um 'tapinha' do goleiro Dimitrievski, do Valencia, e agrediu o rival com um empurrão no rosto. O árbitro não viu o lance em campo, mas foi chamado pelo VAR e deu o cartão vermelho.

Classificação e jogos La Liga

O camisa 7 se irritou com o árbitro, partiu para cima e foi alvo de racismo. O brasileiro reagiu à expulsão partindo para cima do juiz Soto Grado. Enquanto era retirado de campo, ele ouviu gritos de "macaco" [mono, em espanhol].

O Real Madrid buscou a virada logo após a expulsão. Modric deixou tudo igual, e Bellingham virou a partida após vacilo da defesa do Valencia.

Perdon y gracias equipo!!!!!! ✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾 -- Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

Nova polêmica no Mestalla

Antes da expulsão, Vini Jr. foi provocado e devolveu. Ele foi vaiado todas as vezes em que tocou na bola, e a torcida comemorou cada desarme de algum defensor em lances envolvendo o camisa 7. O atleta respondeu fazendo um número 2 com os dedos da mão, em referência à luta do Valencia contra a queda para a segunda divisão.