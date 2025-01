Jornal de Valência detona Vini Jr. após nova expulsão: 'Show e circo'

O 'circo' de Vinícius veio aos 76 minutos, especificamente. Ele voltou ao seu campo depois de uma ação que terminou com um duelo com o goleiro Dimitrievski e um tiro de meta para o Valencia. O brasileiro não lidou bem com o lance, foi contra o goleiro do Valencia e o empurrou no pescoço e por trás. Superdeporte

Classificação e jogos La Liga

O brasileiro já foi alvo do jornal no passado. Em 2023, ele foi chamado de "Pinóquio" pelo Superdeporte após dar depoimento sobre o caso de racismo sofrido por ele em outro jogo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. O melhor jogador do mundo também foi expulso naquela partida após confusão com o goleiro Mamardashvili.

Vini Jr. foi expulso no segundo tempo da partida desta sexta. Ele deu um empurrão no rosto do goleiro Dimitrievski após levar um 'tapinha' nas costas do rival. O brasileiro se revoltou com a expulsão, partiu para cima do árbitro Soto Grado.

O atacante, novamente, foi alvo de racismo. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram torcedores gritando "macaco" [mono, em espanhol], em direção ao brasileiro.

Durante o jogo, o melhor jogador do mundo foi provocado pela torcida do Valencia e devolveu. Ele foi vaiado todas as vezes em que tocou na bola, e a torcida comemorou cada desarme de algum defensor em lances envolvendo o camisa 7. O atleta respondeu fazendo um número 2 com os dedos da mão, em referência à luta do Valencia contra a queda para a segunda divisão.