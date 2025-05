Cleber Xavier vê evolução em empate do Santos, mas admite: 'É pouco'

Cleber viu um time melhor defensivamente e também no início das jogadas, porém, sem criatividade na frente. Foram 35 cruzamentos ao todo.

A expectativa é criar mais contra o Corinthians, no próximo domingo, na Neo Química Arena. O Santos é o vice-lanterna com apenas cinco pontos e nem uma vitória contra o rival tiraria o Peixe do Z4.

É pouco. A gente teve uma evolução boa contra o Grêmio na iniciação, construção média para alta, usamos bem o lado esquerdo. Barreal entrou bem pelo lado direito hoje. E a questão do penúltimo e do último passe, criar melhor, com mais clareza. Finalizar melhor também. Nesse momento de pressão é mais difícil. A bola queima mais no pé na hora de definir, mesmo os jogadores sendo experientes e de qualidade técnica. São jogadores campeões, de seleção, que precisam trabalhar para sermos mais efetivos Cleber Xavier

Veja outros assuntos da entrevista coletiva

Zé Rafael

"Eu poderia usar por 30 minutos hoje. Conversei muito com ele e departamento médico. A bola estava quadrada no começo, foi arredondando. Ficou muito tempo fora, tem que sentir o gramado, que está acostumado, mas é difícil para ele. Poderia colocar mais tempo, mas senti que as outras opções eram melhores. Agora posso usar o Zé, o Souza e o Barreal por mais tempo".