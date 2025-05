Cleber Xavier lamenta falta de eficácia em empate e vê Santos na briga contra rebaixamento

Na noite desta segunda-feira, o Santos decepcionou a torcida mais uma vez e deixou o campo sob vaias. O Alvinegro Praiano ficou apenas no empate sem gols com o Ceará, no Allianz Parque, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim como dito por Luan Peres na saída do gramado, o Santos mostrou evolução, na visão do técnico Cléber Xavier. Contudo, o que faltou ao Peixe no empate desta segunda-feira, de acordo com o treinador, foi a eficácia. A equipe até pressionou, mas não conseguiu marcar.

"Conseguimos evolução no aspecto defensivo, com os treinos que tivemos. Demos poucas chances ao adversário. As chances que o Ceará teve foi nos momentos defensivos que abrimos espaço de contra-ataque. Efetivamente construímos bem da iniciação hoje, evoluímos em ganhar campo, em jogar no campo adversário, mas novamente não conseguimos ser efetivos na frente. Tivemos quatro finalizações no gol de 14. Vamos seguir trabalhando. Trabalhando nessa semana mais larga, com bastante trabalhos de enfrentamento, na construção média, no último terço. Trabalhando bastante coisa. Mas no jogo em si não fomos efetivos. E precisamos seguir melhorando", afirmou.