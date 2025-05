São Paulo volta a perder e vê Bauru abrir 2 a 0 nas quartas de final do NBB

O jogo

Como no primeiro embate entre os times, que terminou com vitória do Bauru por 11 pontos, a equipe interiorana foi superior em todos os quartos. Os donos da casa fizeram 23 a 16 e 23 a 15 nos primeiros períodos e foram para o intervalo com uma larga vantagem.

O São Paulo cresceu no terceiro quarto e equilibrou as ações da partida, mas mesmo assim não conseguiu conter o Bauru, que venceu por 17 a 16. No último período, o Tricolor voltou a perder por um ponto de diferença, dessa vez por 21 a 20.

Minas vence o Vasco e amplia vantagem