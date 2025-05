Presidente do Santos vê vaias "justas" da torcida após empate com Ceará e avalia chegada de reforços

Na noite desta segunda-feira, o Santos ficou no empate sem gols com o Ceará, no Allianz Parque, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, parou na zona mista e respondeu sobre as vaias da torcida ao fim do jogo.

Após o apito final, o Santos foi vaiado pela torcida presente no estádio. Os torcedores protestaram, mais uma vez, contra o elenco e contra a diretoria, entoando gritos como "Ei, Teixeira, vai tomar no **". O presidente, por sua vez, não levou para o pessoal e encarou as vaias como justas.

"Agradecer à diretoria do Palmeiras, que também entendeu a necessidade do Santos de jogar aqui em São Paulo. Tínhamos a possibilidade do Pacaembu, mas não tinha a documentação. Mas a torcida deu uma resposta fantástica. Não esperávamos outra coisa. Uma noite fria, segunda-feira, e a torcida veio, incentivou do início ao fim. A manifestação no fim é válida, é justa, e temos que trabalhar para reverter essa situação. Não é um grupo para estar nessa classificação no campeonato, e vamos trabalhar para que este próprio grupo consiga uma sequência de bons resultados", afirmou.