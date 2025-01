Vini Jr. é expulso por agressão em estádio onde sofreu racismo e se revolta

Vini Jr. foi expulso e alvo de racismo após agredir o goleiro Dimitrievski, do Valencia, durante vitória do Real Madrid por 2 a 1 em jogo do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (3). A partida foi realizada no estádio Mestalla, em Valência, onde o brasileiro já havia sofrido racismo por parte da torcida da casa em 2023.

O que aconteceu

A expulsão aconteceu no segundo tempo da partida, quando o Real perdia por 1 a 0. Vini Jr. caiu em lance na área e levou um 'tapinha' nas costas de Dimitrievski. Ele não gostou, levantou e deu um empurrão no rosto do goleiro.

O árbitro não viu o lance em campo, mas foi chamado pelo VAR. Ele foi ao monitor enquanto uma breve confusão se formava em campo, revisou a agressão e expulsou o brasileiro.