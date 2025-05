CRB empata com o Amazonas e emenda quarto jogo seguido sem vencer na Série B

O CRB emendou seu quarto jogo seguido vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe alagoana empatou com o Amazonas em 1 a 1 nesta segunda-feira, no estádio Municipal Carlos Zamith, em Manaus, pela sétima rodada. Luan Silva abriu o placar para os donos da casa, e Rafinha deixou tudo igual nos acréscimos.

Após vencer os três primeiros jogos, o Galo de Campina somou apenas três pontos nas últimas quatro rodadas e ocupa a sexta posição, com 12 unidades. O Amazonas aparece na 19ª colocação, com três unidades, e segue sem triunfar na competição.

O CRB volta a campo pela Série B no próximo domingo, quando recebe o Criciúma, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Amazonas vai ao estado do Rio de Janeiro para pegar o Volta Redonda, na segunda-feira, no estádio Raulino de Oliveira.