Mercado: zagueiro oferecido a dupla de SP, James livre e Fagner anunciado

James Rodríguez está de saída do Rayo Vallecano, da Espanha Imagem: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

James livre. Ex-São Paulo, James Rodríguez está de saída do Rayo Vallecano. O meia colombiano de 33 anos pediu, segundo o jornalista Fabrizio Romano, para para sair do time espanhol. Jogador e clube avançaram no processo de rescisão. De acordo com Romano, restam detalhes burocráticos para que a saída seja anunciada. O destino deve ser o Junior Barranquilla, da Colômbia.

Flu quer goleiro do Liverpool. O Fluminense tem negociação em andamento para repatriar o jovem goleiro Marcelo Pitaluga, que pertence ao Liverpool e esteve emprestado nas últimas duas temporadas. As conversas entre brasileiros e ingleses passam por uma transferência em definitivo do jogador, curiosamente revelado pelo próprio Tricolor, onde atuou nas equipes sub-15, sub-17 e sub-20.

Fabrício Bruno vive futuro indefinido neste começo de temporada Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Novela Fabrício Bruno. O Flamengo recebeu e recusou uma proposta do Cruzeiro pelo zagueiro Fabrício Bruno. Mesmo depois de perder David Luiz, que não renovou, o clube ainda admite a possibilidade de negociar o jogador, que virou reserva sob o comando de Filipe Luís. Mas fará isso apenas se receber uma oferta com bons valores. Há alguns motivos que explicam uma saída, e o principal deles é que ele não está nos planos como titular no momento.

Esquentou. O São Paulo comunicou oficialmente ao Porto que vai avançar para assinar na segunda-feira (6) um pré-contrato com Wendell, cujo vínculo com os portugueses termina em junho deste ano. Desta forma, o Tricolor acredita que está livre de eventualmente ser acusado na Fifa de ter aliciado o lateral-esquerdo. O clube português está avaliando o caso nos bastidores antes de dar uma reposta concreta.