Luan Peres vê evolução do Santos em empate, mas alerta: "Não adianta ter progresso e não ter resultado"

O Santos parece não conseguir se livrar da má fase. O Peixe não fez valer a condição de mandante no Allianz Parque e só empatou com o Ceará, em 0 a 0, na capital paulista, em duelo que fechou a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe deixou o gramado sob vaias da torcida.

Com o empate nesta segunda-feira, o Alvinegro Praiano chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer, com três derrotas e um empate neste recorte. O Santos, portanto, ainda permanece na vice-lanterna da competição e soma somente cinco pontos.

Após a partida, Luan Peres evitou comentar se o Santos brigará contra o rebaixamento ao longo do Brasileirão. O zagueiro analisou que o time demonstrou evolução nos últimos dois jogos, mas destacou que tal progresso precisa ser acompanhado, também, de resultados.