Santos exigirá a paciência que a torcida não tem

O empate por 0 x 0 contra o Ceará, no Allianz Parque lindo, repleto por 35 mil espectadores, novamente não mostrou evolução do ataque santista. Das 14 finalizações totais do time de Cléber Xavier, apenas uma no alvo, de Tiquinho Soares.

O Ceará chutou uma vez a menos, mas sete no alvo.

Está na zona de classificação da Libertadores, em sexto lugar.