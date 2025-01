Adversário do Corinthians na Copinha tem ataque com Thierry Hanry e Henry

Não estranhe se você ligar a TV para ver algum jogo do grupo 27 da Copinha e der de cara com um ataque formado por Thierry Hanry e Henry. A dupla 'francesa', que defenderá o Santo André na competição, terá pela frente Corinthians, Rio Branco-AC e Gazin Porto Velho-RO na primeira fase.

Os dois têm o nome inspirado no atacante Thierry Henry, astro que passou por Arsenal, Barcelona e seleção francesa, mas não são franceses. O UOL conversou com a dupla para entender as histórias por trás dos nomes.

Origem dos nomes e semelhanças

Thierry Hanry teve a escolha do nome influenciada por um primo. Fã do atacante francês, ele deu a sugestão, que foi acatada pela mãe do atleta. O nome, no entanto, tem uma diferença em relação ao que inspirou a família: a letra A no lugar do E. A mudança foi proposital.