Leila Pereira disse que liberaria Abel para seleção em 2022: 'Seria honra'

É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu 'sinal verde' para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema.

Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do Maior Campeão do Brasil.

Palmeiras, em nota publicada nas redes sociais

O colunista André Hernan trouxe a informação de que Abel Ferreira se mostra aberto a conversar com a CBF para assumir o cargo na seleção brasileira, mas a negociação não acontece neste momento.

