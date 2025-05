Trio do São Paulo participa de parte do treino com bola e fica mais próximo de retorno; veja panorama

O torcedor do São Paulo ganhou boas notícias. No treino desta quinta-feira, o meia Oscar, o zagueiro Arboleda e o volante Pablo Maia participaram parcialmente dos exercícios com bola junto ao restante do grupo e ficaram mais próximos de retornar aos gramados.

O trio são-paulino está, neste momento, no processo de transição física. A expectativa é que eles possam ficar à disposição para o duelo contra o Alianza Lima, do Peru, na próxima terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Pablo Maia é quem está no departamento médico tricolor há mais tempo. O volante sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito no fim de fevereiro e precisou passar por cirurgia. O jogador, entretanto, surpreendeu na recuperação e pode voltar antes do previsto.