Explicando sua escolha pelo Milan, João Félix cita Kaká: "Ídolo"

"Todo mundo sabe que o Kaká era o meu ídolo. Quando era mais novo sempre via os vídeos dele, tentando aprender seus segredos com a bola. Se eu pudesse tirar alguma coisa dele, seria a sua elegância", disse João Félix, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Além do apreço por Kaká, João Félix revelou os bastidores da negociação com o Milan e das suas conversas com o agente.

"Mesmo antes de chegar ao Milan, já assistia os jogos da equipe e pensava em como seria maravilhoso aquele uniforme em mim. Quando houve a proposta, falei para o meu agente fazer tudo que fosse possível para que o negócio desse certo. Junto com Real Madrid, Barcelona, e alguns outros, o Milan é um dos times mais importantes do mundo", afirmou.

Emprestado pelo Chelsea até o final da temporada, João Félix já revelou o desejo de "permanecer no futebol italiano" e tem planos para a próxima temporada com o Milan, visando a classificação para algum torneio europeu.

"Temos que nos classificar para alguma competição europeia na próxima temporada. Lá é o lugar onde o Milan pertence. Estamos em boa fase, ganhamos da Inter e vamos lutar até o final. Também vamos atrás do título da Copa da Itália, para encerrar a temporada em alta", completou.

Em nono lugar no Campeonato Italiano, o Milan tem poucas chances de se classificar para competições europeias por meio da liga. Contudo, a equipe está na final da Copa da Itália e disputa uma vaga para a Liga Europa.