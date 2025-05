Em balanço financeiro não auditado, Vasco aponta dívida de R$ 1,18 bilhão

? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 1, 2025

Antes do relatório, a SAF do Vasco trouxe um texto assinado pela Diretoria Executiva esclarecendo dados e explicando as circunstâncias da equipe. Na nota, o clube aponta que uma auditoria independente, com parecer do Conselho Fiscal, está em andamento e deverá ser divulgada ao final de junho.

Apesar da dívida total de R$ 1,18 bilhão, o início do relatório dá ênfase no crescimento da receita bruta do Vasco, que passou de R$ 238,6 milhões, em 2023, para R$ 299,9 milhões, em 2024. Além disso, a equipe carioca também aponta que teve um lucro oriundo da transação de atletas no valor de R$ 173,9 milhões, que somado com o valor bruto, totaliza a maior receita da história do clube: R$ 473,8 milhões.

No entanto, o Vasco registrou um patrimônio líquido negativo de R$ 703,9 milhões, e com os números patrimoniais e de dívida, justificou a decisão do pedido de recuperação judicial, feita em fevereiro.

Leia a nota oficial do Vasco no balanço financeiro:

O Vasco da Gama SAF, em atendimento às disposições legais e regulamentares aplicáveis, informa que estão sendo divulgados, neste momento, no site oficial (https://vasco.com.br/transparencia), o Demonstrativo de Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, ainda não auditados, os quais foram elaborados em estrita observância às normas contábeis vigentes e à legislação aplicável, refletindo, com rigor técnico, a posição financeira e patrimonial.