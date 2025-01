Garro encerrou seca de '10' e se credencia ao posto de ídolo do Corinthians

Além da qualidade na bola parada, o estilo de camisa 10 'raiz' chama a atenção no jogador. O clube alvinegro viveu uma seca de meio-campistas de alto nível, inclusive pelas próprias mudanças técnicas do futebol moderno, mas Garro provou que ainda há espaço para o clássico que joga bonito.

O estilo do Garro faz tempo que o Corinthians não tinha. Aquele número 10 clássico que tem lançamento, que tem a criatividade, bate bem falta, aquele cara que é o principal jogador técnico e pensante do meio-campo de um time. Teve o Edilson lá atrás, que foi um ótimo camisa 10, mas era atacante. Ele não era um jogador de meio-campo. Depois, a numeração começou a ser fixa e a camisa 10 muitas vezes sumiu do cenário. Agora, o Garro é digno da camisa 10 mesmo. Ele entendeu a história do Corinthians, entendeu como que é jogar no Corinthians. Walter Casagrande, ex-jogador do Corinthians e colunista do UOL

O Danilo, que jogava com a 20, e o Renato Augusto, com a 8, eram, na prática, '10' que entregaram; no entanto, desde Jadson, que vestia a 10 e foi absurdamente dispensado pela aberração Tiago Nunes, que o Corinthians não tinha um jogador que vestia bem a camisa de Neto, Zenon, Edílson, Tévez Vitor Guedes, comentarista do UOL

Rodrigo Garro, do Corinthians, é marcado durante jogo contra o Criciúma, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Próximo ídolo argentino do Timão

Garro já projeta o que precisa fazer para ser ídolo do Timão, apesar de só vestir a camisa do clube há uma temporada. "Para mim é um orgulho o carinho das pessoas. Creio que para chegar a ser um grande ídolo do clube eu tenho que trabalhar mais, ganhar títulos, conquistar coisas", disse o jogador à ESPN, no Prêmio Bola de Prata.