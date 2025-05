William reforça Cruzeiro em estreia na Copa do Brasil: veja desfalques

Ainda dá tempo de garantir o seu ingresso pra hoje! ?

Ainda no DM, João Marcelo desfalca o Cruzeiro para se recuperar de um processo cirúrgico após sofrer uma lesão multiligamentar no joelho direito, enquanto Matheus Henrique segue em tratamento também após uma cirurgia no joelho direito, porém para a lesão sofrida no menisco lateral.

O elenco cruzeirense teve dois treinos visando o duelo pela copa nacional, na última terça e quarta-feira. Já na segunda-feira, após a vitória sobre o Vasco pelo Brasileirão, a equipe teve folga para descanso e recuperação.