Seleção Brasileira espera "jogo competitivo" na estreia do Sul-Americano feminino sub-17

É hoje! A seleção feminina sub17 vai estrear no Sulamericano da @CONMEBOL às 21h, com transmissão do @sportv. Não perca! ???? pic.twitter.com/VFHP4p5BMq

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 1, 2025

Ana Morganti, goleira da Seleção e do Corinthians, também falou sobre as suas expectativas para a estreia. A arqueira fez parte do elenco campeão do Sul-Americano sub-17 em 2024, e busca o bicampeonato.

"A expectativa é muito boa. Sabemos que não será um jogo fácil, mas vamos focadas para fazer uma boa partida e atingir o resultado que buscamos", afirmou.

Atuais campeãs do Sul-Americano, as meninas da Seleção Brasileira buscam manter a soberania na competição. O Brasil é o maior vencedor do torneio, com seis conquistas (2010, 2012, 2018, 2022 e 2024). Além do título, a Canarinho também vai atrás de uma vaga na Copa do Mundo feminina sub-17, que será disputada no Marrocos, entre 17 de outubro e 8 de novembro.