Mercado: saída no São Paulo, 'fico' no Corinthians e novo alvo no Palmeiras

Trajetória de Rato no Tricolor acabou: ele defenderá as cores do VItória Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Tchau, Rato. Chegou ao fim a passagem de Wellington Rato pelo São Paulo. O jogador deixa o Tricolor rumo ao Vitória, clube com o qual assinará um vínculo de três temporadas. Ele tinha vínculo até 2026, mas acabou sendo negociado. O time paulista precisa enxugar sua folha salarial para se adequar à política de austeridade financeira precisa para os próximos anos.

Do Morumbis para... Buenos Aires? O River Plate, da Argentina, encaminhou a contratação do meia Giuliano Galoppo, do São Paulo, que é também alvo do Santos. O time argentino avançou nas conversas nos últimos dias e alinhou a chegada do jogador de 25 anos por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo. River e São Paulo ajustam os últimos detalhes para selar o negócio, que pode envolver o lateral Enzo Díaz.

Villasanti entrou no radar da temporada, mas negociação é considerada difícil Imagem: MAXI FRANZOI/AGIF

Alvo alviverde. O Palmeiras até pode ter um novo alvo no mercado, mas já sabe que não deve ter vida fácil. Renato Bittar, empresário do meio-campista Villasanti, do Grêmio, revelou que tem tido conversas com o alviverde para tentar viabilizar a transferência do atleta. O agente, porém, fez ponderações sobre o negócio e contou que Gustavo Quinteros, novo comandante do time gaúcho, quer a permanência do jogador em Porto Alegre.

Antony disponível. O Manchester United está mesmo disposto a negociar Antony logo na abertura do mercado de inverno europeu, sendo que a ideia inicial passa por uma saída por empréstimo, visto que o jogador está desvalorizado nesta altura da temporada. O técnico Ruben Amorim sempre admirou as características do brasileiro, mas ele não aproveitou as oportunidades que recebeu nos últimos jogos e, por isso, foi colocado na lista de negociáveis juntamente ao compatriota Casemiro.