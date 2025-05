Leila diz que CBF não fez contato para contratar Abel e reforça: "A comissão está focada no Palmeiras"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, esclareceu que não há nenhuma procura da CBF pela contratação do técnico Abel Ferreira para assumir o cargo deixado por Dorival Júnior há um mês. A mandatária enfatizou, ainda, o foco do treinador na sequência da temporada, que tem o Mundial de Clubes à vista.

"Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Ednaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação", disse Leila Pereira.

"O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube, em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando, e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos", seguiu a mandatária.