Leila: 'Se a CBF tiver interesse no Abel, Ednaldo vai me telefonar antes'

O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube, em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando, e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos. Leila Pereira

Abel comenta assunto

O treinador palmeirense comentou os rumores após a vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 1 a 0, hoje, pela Copa do Brasil. Ele chegou a citar o lema presente na bandeira brasileira, mas reforçou o compromisso que tem com o clube paulista.

Eu já disse isso publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito "ordem e progresso" e estou aqui há cinco anos. É algo que me identifico muito aqui no Palmeiras, é o que fazemos aqui. É uma honra ver o nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras. Não posso dizer mais do que isso. Abel Ferreira

O português dos cotados para assumir o comando da seleção brasileira. Ancelotti era o favorito, mas a CBF encerrou as negociações com o italiano após o Real dificultar o processo.

Além de Abel, Jorge Jesus também aparece com força. O também português está no Al-Hilal, da Arábia Saudita.