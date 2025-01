Corinthians renova empréstimo de Maycon pelo quarto ano seguido

Maycon chegou ao Corinthians para sua segunda passagem em 2022, emprestado pelo time europeu, que enfrentava dificuldades por conta da Guerra da Ucrânia. O volante logo despontou com o então técnico Vitor Pereira, tendo como principal atuação naquela temporada os dois gols marcados contra o Boca Juniors, pela Libertadores.

Entretanto, se lesionou diante do Flamengo na competição continental daquele ano e teve dificuldades para retomar o bom futebol. Desde então, Maycon luta por posição no meio-campo do Corinthians frequentemente, acumulando altos e baixos.

Após um início animador em 2024 depois de um 2023 irregular, o volante se lesionou contra o Juventude em abril, pela segunda rodada do Brasileirão, perdendo todo o restante da temporada do Corinthians.

Para renovar o empréstimo de Maycon em 2023 e 2024, o Corinthians teve que pagar cerca de 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões na cotação atual) ao Shakhtar.

Como a Ucrânia ainda está em guerra com a Rússia e Maycon vem de um grande período em inatividade, o empréstimo foi facilitado.

O planejamento do Timão é que Maycon participe da pré-temporada com o restante do elenco a partir de 7 de janeiro. O meio-campista está recuperado da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, realizada em maio de 2024.