Corinthians divulga balanço financeiro de 2024 e confirma dívida de mais de R$ 2,4 bilhões

O balanço do Corinthians foi auditado pela GF Brasil Auditoria & Consultoria que, no documento, em razão dos déficits apresentados, analisou o seguinte: "Esses eventos ou condições, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Clube".

As contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira. O órgão seguiu a recomendação do Conselho de Orientação (Cori) e do Conselho Fiscal, que sugeriram o afastamento do mandatário por gestão temerária.

130 membros do Conselho Deliberativo reprovaram as contas relativas ao exercício de 2024, 73 integrantes aprovaram e outros seis se abstiveram. O CD alegou falta de transparência, aumento considerável do passivo do clube, prestação de contas incompleta, entre outros fatores, para reprovar o balanço do Corinthians.

Com um endividamento bilionário, contratos mal explicados e inconsistências nas prestações de contas, o Conselho de Orientação acredita que o afastamento do presidente Augusto Melo é cabível neste momento. Neste sentido, o mandatário alvinegro pode, inclusive, enfrentar um novo processo de impeachment.