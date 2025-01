Fluminense e Cano chegam a acordo verbal por renovação de contrato

A parceria entre Fluminense e o atacante Germán Cano está próxima de ser ampliada por mais tempo.

O artilheiro de 37 anos e o clube carioca têm um acordo verbal para renovar o contrato até o fim de 2026. O Flu aguarda o retorno do jogador ao Brasil para colocar no papel as condições e selar o novo vínculo.

O atual contrato de Cano vai até o fim de 2025, mas a ideia do Tricolor das Laranjeiras é de não correr riscos com uma possível assinatura de um pré-contrato no meio deste ano.