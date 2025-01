Empresário de Villasanti revela conversas com Palmeiras: 'Não vai ser fácil'

O Palmeiras pode ter um novo alvo no mercado da bola, mas já sabe que não deve ter vida fácil. Nesta quinta-feira (2), Renato Bittar, empresário do meio-campista Villasanti, do Grêmio, revelou que tem tido conversas com o Verdão para tentar viabilizar a transferência do atleta.

O empresário, porém, fez ponderações sobre o negócio e contou que Gustavo Quinteros, novo comandante do time gaúcho, quer a permanência do atleta paraguaio. Assim, o Grêmio não deve facilitar a saída do jogador, principalmente no mercado interno.

"Temos conversado. Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico pediu, que ele não saísse. Mas temos conversado sobre isso, é real, e provavelmente continuaremos conversando. Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno. Mas vamos fazer tudo que for necessário", disse em entrevista à Rádio Rock & Pop Paraguay.